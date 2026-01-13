Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Unfall auf der Kreuzung Tecklenburger Straße/ Emsdettener Straße, Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Steinfurt (ots)

Am Montagabend (12.01.) um 19.00 Uhr hat sich ein schwerer Verkehrsunfall er-eignet. Ein 65-jähriger Mann aus Münster fuhr mit seiner 58-jährigen Beifahrerin aus Steinfurt in einem Porsche Macan auf der Tecklenburger Straße in Richtung Emsdettener Straße. Zeitgleich fuhr eine junge Frau aus Münster, 21 Jahre alt, mit ihrem Smart auf der Emsdettener Straße aus Borghorst kommend in Richtung Emsdetten. Der Porschefahrer fuhr in die Kreuzung ein und erfasste den von rechts kommenden Smart. Es kam zum Verkehrsunfall. Die Fahrerin des Smarts und die Beifahrerin im Porsche wurden durch den Unfall schwer verletzt. Sie wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Notarztwagen war ebenfalls eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf von 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell