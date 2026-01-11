PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Korrektur Pressemeldung 11. Januar 2026 zu Punkt 3 & 4 +++Unfall auf vereister Fahrbahn+++freilaufender Hund beißt zu+++

Limburg (ots)

3. L3022 Niedertiefenbach - Hofen

Samstag, den 10.01.2023, 13:25 Uhr

(JB) Zur Unfallzeit war ein 25-jähriger Mann mit seinem Opel - Corsa auf der Straße zwischen Niedertiefenbach und Hofen unterwegs. Als er sich hierbei plötzlich mit einer vereisten Fahrbahn konfrontiert sah, verlor er trotz vorsichtiger Fahrweise die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, jedoch wurden der Pkw und auch das Verkehrsschild erheblich beschädigt.

4. Löhnberg - Obershausen, Im Senner

Samstag, den 10.01.2026, 15:00 Uhr

(JB) Am Samstag, 10.01.2026, gg. 15:00 Uhr, wurde auf einem Spielplatz in Löhnberg - Obershausen ein Mädchen von einem freilaufenden Hund gebissen. Das 15-jährige Mädchen befand sich zur Tatzeit auf dem Spielplatz in der Straße "Im Senner" und schaukelte, als ein freilaufender Hund auf das Mädchen zugelaufen kam. Das Tier biss die Jugendliche plötzlich und ohne Grund in deren Bein. Als die Geschädigte daraufhin aufschrie, lies der Hund zunächst von ihr ab und bellte sie an. Erst hier schritten die in der Nähe befindlichen und für den Hund verantwortlichen Personen ein und riefen das Tier zurück. Als das Mädchen daraufhin von der Schaukel aufsprang und weglief, setzte der Hund der Geschädigten noch einmal nach und sprang an ihr hoch.

Bei dem Hund soll es sich um eine Bulldogge in den Farben Rot / Braun / Weiß gehandelt haben. Der Hund gehörte zu einer Gruppe von zwei Männern und einer Frau. Die Frau soll hierbei einen Mantel getragen und eine Aktentasche bei sich gehabt haben. Einer der Männer sei mit einer kurzen Lederjacke, einer schwarzen Hose, Sportschuhen und einer Kappe bekleidet gewesen. Zum Zeitpunkt der Attacke sollen sich die Personen in dem Bereich zwischen Spielplatz und Feuerwehr aufgehalten haben.

Die Geschädigte wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten, sich unter 06471 - 93860 mit der Polizei in Weilburg in Verbindung zu setzen

