POL-LM: +++ In Schnellimbiss eingebrochen +++ In Haus eingedrungen und zugeschlagen +++ Fußgänger auf Bundesstraße schwer verletzt +++ Verletzte bei Unfällen +++ Schrottsammler macht alles falsch +++

1. In Schnellimbiss eingebrochen,

Limburg, Westerwaldstraße, Mittwoch, 07.01.2026, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 08.01.2026, 09:00 Uhr

(wie) In Limburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Schnellimbiss eingebrochen worden. Unbekannte hatten sich im Schutze der Dunkelheit dem Gebäude nahe der Zulassungsstelle in der Westerwaldstraße genähert. Auf der Rückseite schlugen sie dann ein Fenster ein und gelangten so in das Innere. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher die Kasse mitsamt Inhalt. Anschließend verschwanden sie unerkannt mit der Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. In Haus eingedrungen und zugeschlagen, Hünfelden-Heringen, Friedhofstraße, Donnerstag, 08.01.2026, 17:55 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagnachmittag hat ein Mann in Heringen randaliert, ist in ein Haus eingedrungen und hat darin einen Bewohner geschlagen. Der 29-Jährige tauchte gegen 17:55 Uhr vor einem Wohnhaus in der Friedhofstraße auf und randalierte dort. Nachdem er keinen Zutritt erlangte, lief der Mann zum Nebenhaus und trat dessen Haustür auf. So in das Hausinnere gelangt, lief der Eindringling durch die Wohnräume und wurde schließlich von einem Bewohner zur Rede gestellt. Daraufhin beleidigte der 29-Jährige den Bewohner und schlug ihm ins Gesicht. Kurz darauf nahm eine Polizeistreife den Randalierer noch im Gebäude fest. Gegen die Festnahme wehrte sich der Täter erheblich. Der deutlich betrunkene Mann wurde mit zur Dienststelle und schließlich auf richterliche Anordnung bis zum Freitagmorgen in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte der 29-Jährige noch einem Beamten ins Bein zu beißen und sich loszureißen, was jedoch verhindert werden konnte. Außerdem beleidigte der Mann die eingesetzten Polizisten. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung wurde eingeleitet.

3. Fußgänger auf Bundesstraße schwer verletzt, Hünfelden, Bundesstraße 417, Donnerstag, 08.01.2026, 17:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag ist bei Hünfelden ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße schwer verletzt worden. Der offenbar alkoholisierte 41-Jährige lief gegen 17:30 Uhr auf der B 417. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten per Notruf die auf der Fahrbahn torkelnde Person nahe der Abfahrt Mensfelden. Noch während der Anfahrt der Polizeistreifen wurde der Fußgänger von dem Opel eines 25-Jährigen erfasst. Bei der Kollision mit dem aus Limburg in Richtung Wiesbaden fahrenden Fahrzeugs kam es zu diversen schweren Verletzungen des 41-Jährigen. Der Fahrer des Opel ist bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst trafen zeitgleich an der Unfallstelle ein. Für die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten wurde die B 417 für circa 3,5 Stunden zwischen Mensfelden und Neesbach voll gesperrt. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen und der Opel sichergestellt. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle für die Maßnahmen aus. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 EUR geschätzt.

4. Bei Unfall in Limburg verletzt,

Limburg, Mundipharmastraße, Donnerstag, 08.01.2026, 20:35 Uhr

(wie) In Limburg ist am Donnerstagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 32-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die Mundipharmastraße in Richtung der Limburger Straße, um dort rechts abzubiegen. Hierbei missachtete er die Beschilderung und fuhr in die Limburger Straße ein, ohne auf die Vorfahrt des von links herannahenden Fiat eines 73-Jährigen zu achten. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Bei dem Zusammenstoß wurde der 73-Jährige verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 EUR.

5. Schrottsammler macht alles falsch,

Limburg, Bundesstraße 8, Donnerstag, 08.01.2026, 12:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag hat die Polizei bei Limburg einen Schrottsammler in seinem Kleintransporter erwischt, der gegen fast alle möglichen Vorschriften verstoßen hatte. Die Streife des Regionalen Verkehrsdienstes wurde gegen 12:40 Uhr auf der B 8 zwischen Staffel und Offheim auf einen blauen Klein-LKW aufmerksam, der Schrott geladen hatte und mit Kurzzeitkennzeichen versehen war. Da diese Kennzeichen lediglich für Probe- und Überführungsfahrten gedacht sind, stoppten die Beamten den Mercedes und führten eine Kontrolle durch. Hierbei fiel schnell auf, dass so ziemlich Garnichts an dieser Fahrt den Vorschriften entsprach. Der geladene Schrott war nicht gegen Verrutschen gesichert und sprach deutlich gegen die zweckgebundene Nutzung des Kennzeichens. Das Kurzzeitkennzeichen war allerdings auch nicht für den Mercedes, sondern auf einen Renault ausgegeben worden. Zudem hatte der 49-jährige Fahrer keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Somit nahmen die Beamten den Fahrer fest und brachten ihn für eine Blutentnahme zur Polizeidienststelle. Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen stellte die Streife sicher. Das Führen von Kraftfahrzeugen aller Art wurde dem 49-Jährigen deutlich untersagt. Anschließend durfte der Mann mit diversen Strafanzeigen im Gepäck die Dienststelle wieder verlassen.

6. Gegen Baum gefahren und verletzt,

Limburg-Offheim, Hoenbergstraße, Freitag, 09.01.2026, 08:10 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen ist in Limburg ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 21-Jährige befuhr mit einem BMW die Hoenbergstraße in Offheim mit der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit. So verlor er die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Zaun und prallte schließlich gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde der Fahrer leicht verletzt. Der BMW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

