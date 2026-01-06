PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Spaziergängerin sexuell belästigt +++ Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Diebstahl von Minibagger +++ Blutentnahme nach Unfall

Limburg (ots)

1.Spaziergängerin sexuell belästigt,

Limburg an der Lahn, Sandweg, Sonntag, 04.01.2026, 16:15 Uhr,

(ms)Am Sonntagnachmittag kam es in Limburg an der Lahn zu einer sexuellen Belästigung. Um 16:15 Uhr näherte sich ein unbekannter Täter am Park im Sandweg einer Spaziergängerin. Dieser sprach sie mehrfach obszön an und lief ihr einige Minuten hinterher. Der flüchtende Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,75m, schwarzer Vollbart, schwarze Kopfbedeckung, schwarze Bekleidung, schwarze Schuhe, gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2.Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Limburg an der Lahn, Staffel, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 05.01.2026, 17:34 Uhr,

(ms)Am Montag sind Einbrecher in ein Haus in Staffel eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten gegen 17:35 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße gewaltsam auf. Beim Betreten der Räumlichkeiten wurden die Täter von einem Hausbewohner überrascht und flüchteten in unbekannter Richtung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000,00 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3.Diebstahl von Minibagger,

Merenberg, Benzstraße, Freitag, 05.12.2025, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 07.12.2025, 15:00 Uhr,

(ms)Bereits in der Vorweihnachtszeit entwendeten unbekannte Täter einen Minibagger aus einer Lagerhalle in Merenberg. Im Zeitraum vom Freitag, den 05.12.2025, bis Sonntag, den 07.12.2025, gelangten die Diebe auf unbekannte Art und Weise in die Lagerhalle in der Benzstraße und entwendeten einen Minibagger. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4.Blutentnahme nach Unfall,

Runkel, Landesstraße 3063, Montag, 05.01.2026, 12:33 Uhr,

(ms)Am Montagmittag musste ein Autofahrer nach einem Unfall eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 40-Jährige befuhr um 12:33 Uhr mit einem Hyundai die L 3063 in Fahrtrichtung Runkel-Steeden. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Fahrer linksseitig in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigem und ließen einen Test durchführen. Dieser zeigte ein Ergebnis von 1,0 Promille. Im Anschluss folgte eine Blutentnahme beim Unfallverursacher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.500,00 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell