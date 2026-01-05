PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Frau im Ausnahmezustand beschädigt Linienbus und Streifenwagen +++ Einbruch in Vereinsheim +++ Fenster vom Amtsgericht beschädigt

Limburg (ots)

1.Frau im Ausnahmezustand beschädigt Linienbus und Streifenwagen, Limburg an der Lahn, Ahlbach, Oberweyerer Straße, Samstag, 03.01.2026, 18:33 - 19:20 Uhr,

(ms)In Limburg - Ahlbach kam es am Samstagabend zu zwei Sachbeschädigungen bei der eine Frau einen Linienbus und einen Streifenwagen beschädigt hatte. Gegen 18:33 Uhr entfachte ein lauter familiärer Streit zwischen einer Frau und zwei Familienangehörigen in einem Linienbus, sodass die 46-Jährige vom Busfahrer des Busses verwiesen wurde.

Nachdem die 46-Jährige aus dem Linienbus ausgestiegen war, versuchte sie wieder gewaltsam einzusteigen. Hierbei riss sie die Scheibenwischer des Busses ab und trat gegen die vordere Einstiegstür, welche daraufhin so stark beschädigte wurde, dass diese nicht mehr geöffnet werden konnte.

Hinter der Einstiegstür befand sich zum Zeitpunkt des Tritts eine der Familienangehörigen der Frau, welche die Tür gegen den Knöchel bekam und daraufhin leicht verletzt wurde.

Die verständigten Streifenwagen nahmen die Dame fest und legten ihr aufgrund ihres Ausnahmezustandes die dienstlichen Handfesseln an. Anschließend wurde sie zur weiteren Deeskalation vorübergehend in einen Streifenwagen gesetzt. Hierbei schlug die 46-Jährige mit den Handfesseln gegen die Scheibe des Streifenwagens, welche daraufhin beschädigt wurde. Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen und nachdem sich die Frau beruhigt hatte, wurde sie vor Ort entlassen.

Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.500, - Euro.

2.Einbruch in Vereinsheim,

Selters, Haintchen, Hessenstraße, Sonntag, 04.01.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 05.01.2026, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Mittwoch sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Selters-Haintchen eingestiegen. Zwischen 12:00 Uhr am Sonntag und 10:00 Uhr am Montag, hebelten die Täter in der Hessenstraße eine Zugangstür des Sportlerheims auf und durchsuchten anschließend dessen Räume nach Wertgegenständen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu einem möglichen Diebesgut vor.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

3.Fenster vom Amtsgericht beschädigt,

Weilburg, Mauerstraße, Montag, 05.01.2026, 10:20 Uhr

(fh)Am Montag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung am Weilburger Amtsgericht gemeldet. Gegen 10:20 Uhr wurde ein beschädigtes Fenster vorgefunden und der Polizei gemeldet. Die Umstände sind noch unklar, Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

