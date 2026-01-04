PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ PKW überschlägt sich +++ Diebstahl einer Geldbörse +++ Versuchte Körperverletzung +++ Verkehrsunfallfluchten +++

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 04.01.2026

1. PKW überschlägt sich auf der B49,

35799 Merenberg, B 49,

Samstag, 03.01.2026, 21:00 Uhr

(sw) Am Samstagabend verlor ein 19-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich auf der B49 bei Merenberg.

Gegen 21:00 Uhr am 03.01.2026 befuhr der junge Mann die Bundesstraße in Richtung Limburg und kam in Höhe der Anschlussstelle Merenberg West auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Der BMW SUV kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Sowohl der Fahrer, als auch seine 18-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5.000,00EUR.

2. Diebstahl einer Geldbörse,

65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße,

Samstag, 03.01.2026, 13:15 Uhr

(ra) Am Samstagmittag kam es zum Geldbörsendiebstahl aus einer Tasche auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums.

Auf dem Parkplatzgelände am dortigen Einkaufszentrum wurde eine 71-Jährige nach dem Bezahlvorgang am Ticketautomaten Opfer eines Diebstahls. Als sie sich auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug befand, griff ein unbekannter Täter in ihre Handtasche und entwendete ihre Geldbörse.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Winterjacke, dunkler Hose, dunkler Kopfbedeckung und einer Bauchtasche.

Hinweise zur Tat nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer 06431 9140-0 entgegen.

3. Versuchte Körperverletzung,

65549 Limburg, Bahnhofsplatz,

Samstag, 03.01.2026, 18:50 Uhr

(ra) Am frühen Samstagabend kam es zu einer versuchten Körperverletzung in der Bahnhofshalle Limburg.

Aus einer Personengruppe heraus wurde ein 21-jähriger Geschädigter aus Wiesbaden grundlos von einem vorbeigehenden Jugendlichen gegen das Bein getreten. Durch den Tritt wurde dieser nicht verletzt.

Personenbeschreibung des Täters: Männlich, 18-20 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit eine schwarzen Winterjacke, eine hellgrauen Jogginghose, schwarzen Schuhen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter der Nummer 06431 9140-0 zu melden.

4. Verkehrsunfallfluchten,

4.1

65620 Waldbrunn Hintermeilingen, Gartenstaße, Mittwoch, 31.12.2025, 11:00 Uhr - Samstag, 03.01.2026, 15:00 Uhr

(ra) Im Zeitraum zwischen Silvester bis Samstagmittag kam es in Waldbrunn Hintermeilingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 11:00 Uhr - Samstag, 03.01.2026, 15:00 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer das geparkte Fahrzeug, PKW Ford Kuga in grau in Waldbrunn Hintermeilingen in der Gartenstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

4.2

65627 Elbtal, Mainzer Landstraße, Samstag, 03.01.2026, 23:41 Uhr

(ra) Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstagabend in Elbtal.

Am 03.01.2026 um 23:41 Uhr entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer nach einem Verkehrsunfall, der sich in 65627 Elbtal, Mainzer Landstraße ereignete, vom Unfallort. Zuvor kollidierte das Fahrzeug mit einem geparkten PKW, BMW in schwarz. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen und sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, welcher sich auf ca. 3000 Euro beläuft.

In beiden Fällen bittet die Polizeistation Limburg: Hinweise zu flüchtigen Fahrzeugen, dessen Fahrer oder verdächtigen Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 06431 9140-0 entgegen genommen.

