POL-LM: +++ Einbrüche in Wohnhäuser +++ Körperverletzungen +++ Schreckschusswaffe und Baseballschläger eingesetzt +++ Gestohlener Pkw aufgefunden +++

1. Einbruch in Wohnhaus

Runkel-Schadeck, Heerstraße

Mittwoch, 31.12.2025, 19:50 - 22:41 Uhr

(fd) Am Silvesterabend, Mittwoch 31.12.2025, wurde in ein Einfamilienhaus in Runkel-Schadeck eingebrochen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus, indem ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt wurde. Zuvor scheiterten die Täter mit mehreren Hebelversuchen an der Haustür. Im Wohnhaus wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und Schmuck entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 EUR. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

2. Körperverletzung nach Schlägerei

Bad Camberg, Kreuzkapelle

Donnerstag, 01.01.2026, 00:48 Uhr

(fd) Am frühen Donnerstagmorgen, kam es gegen 00:48 Uhr vor der Kreuzkapelle in der Feldgemarkung von Bad Camberg, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in dessen Verlauf eine Person am Kopf verletzt wurde. Der 24-jährige Geschädigte aus dem Landkreis München war mit Begleitern auf dem Parkplatz vor der Kreuzkapelle. Dort kam es aufgrund von Böllerwürfen zunächst zu verbalen Streitigkeiten mit einer weiteren Personengruppe. Plötzlich wurde der Geschädigte durch mehrere Personen attackiert, mit Fäusten ins Gesicht und mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Die unbekannten Täter flüchteten in der Dunkelheit durch die Feldgemarkung in Richtung der Ortslage von Bad Camberg. Der Geschädigte wurde am Einsatzort durch einen Rettungswagen versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

3. Täter schlägt mit einem Gegenstand zu

Limburg, Frankenstraße, Spielhalle

Donnerstag, 01.01.2026, 03:30 Uhr

(fd) In einer Spielhalle in Limburg kam es am Donnerstagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 03:30 Uhr befand sich der 48-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Limburg Weilburg in der Spielhalle und geriet in Streit mit einem weiteren unbekannten männlichen Gast. Der unbekannte Täter schlug mit einem gläsernen Gegenstand nach dem Geschädigten und verletzte diesen im Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte, mit einer männlichen Begleitung, aus der Spielhalle. Der Geschädigte suchte selbstständig ein nahegelegenes Krankenhaus auf und wurde dort versorgt.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

4. Schreckschusspistole und Baseballschläger eingesetzt

Elz, Offheimer Straße

Mittwoch, 31.12.2025, 23:39 Uhr

(fd) Unmittelbar vor dem Jahreswechsel, gg. 23:39 Uhr, kam es in Elz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die Beteiligten eine Schreckschusswaffe und einen Baseballschläger einsetzten. Hierbei wurde eine Person verletzt. Bei beiden 20- und 22-jährigen Beschuldigten aus dem Rhein-Lahn-Kreis konnten festgenommen werden.

In der Nähe der Wohnanschrift des 34-jährige Geschädigten traf dieser auf eine Personengruppe. Es kam zu einem Streitgespräch zwischen den Beteiligten. Eine Person zog eine Schreckschusswaffe und schoss auf den Geschädigten. Zudem erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf, die wahrscheinlich durch einen mitgeführten Baseballschläger verursacht wurde. Aufgrund der Verletzungen wurde der Geschädigte durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ärztlich versorgt. Die Beschuldigten entfernten sich zuerst unerkannt vom Ereignisort, konnten jedoch im Nachgang durch Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Nachdem bei den Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt wurde, konnte sie die Dienststelle wieder verlassen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden.

5. Verkehrsunfallflucht in Elz

Elz, Weberstraße

Dienstag, 30.12.2025, 17:00 Uhr

(fd) Bereits am Dienstag, 30.12.2025, wurde in Elz ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Pkw des Geschädigten, ein Skoda Superb, parkte in Elz ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Weberstraße in Höhe der Hausnummer 117. Aufgrund der Spuren/Beschädigungen ist davon auszugehen, dass Verursacher mit seinem unbekannten Fahrzeug an dem Skoda vorbeifuhr und diesen auf der Fahrerseite touchierte. Hierbei wurde die Fahrerseite erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 066431 9140-0 entgegen.

6. Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl am Aussichtspunkt "Tempelchen"

Weilburg, Hauseley-Felsen

Mittwoch, 31.12.2025, 00:00 Uhr - 12:00 Uhr

[AKu] Am Mittwoch, den 31.12.2025, kam es zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung am "Weilburg Tempelchen". Unbekannte hatten das aus Kupfer bestehende Dach des historischen Aussichtspunktes beschädigt und auf unbekannte Art und Weise aufgeschnitten. In unmittelbarer Nähe konnte eine Leiter aufgefunden werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass versucht wurde, das Metall des Daches zu entwenden. Sollten sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sie sich bitte bei der sachbearbeitenden Polizeidienststelle Weilburg (06417/9386-0)

7. Entwendeter VW-Caddy aufgefunden

Weilmünster - Ernsthausen, Waldgemarkung Mittwoch, 31.12.2025, 09:00 Uhr

[AKu] Am Mittwoch, den 31.12.2025, wurde gegen 09:00 Uhr ein entwendeter und zur Fahndung ausgeschriebener Pkw, VW-Caddy aus dem Vogelsberg-Kreis in einem Waldstück bei Ernsthausen aufgefunden. Der Caddy wurde zwischen dem 12.12.2025 und 19.12.2025 auf einem Parkplatz auf der B456 entwendet. Sollten Sie Hinweise zu Tat oder Täter haben, melden sie sich bitte bei der sachbearbeitenden Kriminalpolizei in Limburg (06431/9140-0)

8. Einbruchsdiebstahl in Runkel

Runkel - Schadeck, Am Habichtsfang

Mittwoch, 31.12.2025, 19:00 Uhr - Donnerstag, 01.01.2026, 01:25 Uhr

[AKu] Am Silvesterabend kam es zwischen 19:00 Uhr und 01:25 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl im Habichtsfang in Schadeck. Unbekannte Täter hebelten ein Küchenfenster auf und konnten so ins Innere gelangen. Dort wurde diverser Schmuck im Wert von ca. 4.000 EUR entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die sachbearbeitende Kriminalpolizei in Limburg. (06431 9140-0)

9. Gefährliche Körperverletzung in Weilburg

Weilburg, Mauerstraße

Donnerstag, 01.01.2026, 02:10 Uhr

[AKu] Am Neujahrsmorgen kam es um 02:10 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Mauerstraße in Weilburg. Ein Pärchen spazierte die Mauerstraße entlang, als es unvermittelt von einer entgegenkommenden männlichen Person angesprochen wurde. Diese Person beleidigte den weiblichen Part des Pärchens und wurde folglich zur Rede gestellt. Daraufhin versetzte er dem männlichen Part des Pärchens einen Schlag mit einem Schlagring ins Gesicht und floh. Durch den Schlag wurde der Geschädigte im Gesicht verletzt und er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

