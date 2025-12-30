PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Länderübergreifende Kontrollen zur dunklen Jahreszeit +++

Länderübergreifende Kontrollen zur dunklen Jahreszeit, Beselich / Görgeshausen, Montag, 29.12.2025

(ro)Am Montagabend führten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg gemeinsam mit Einsatzkräften des Hessischen Präsidiums Einsatz und der Polizeidirektion Montabaur eine länderübergreifende Schwerpunktkontrolle zur dunklen Jahreszeit und der damit einhergehenden steigenden Einbruchszahlen durch. Der gemeinsame Schulterschluss der beiden Bundesländer setzt ein wichtiges Signal in der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung. Die Polizeipräsidenten der Polizeipräsidien Westhessen, Herr Gutzeit, und Koblenz, Herr Süs, begleiteten die Aktion und machten sich persönlich ein Bild von der Kontrolle. Es wurden nacheinander zwei Kontrollstellen eingerichtet. Die erste befand sich zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in Hessen an der Bundesstraße 49 bei Beselich. Es wurden 55 Fahrzeuge und 75 Personen kontrolliert. Für einen Fahrer endete die Fahrt an der Kontrollstelle, da der Verdacht bestand, dass er unter Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren sowie fünf weitere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet. An drei Autos stellten die Kontrollierenden Fahrzeugmängel fest, die zweimal zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die zweite Kontrollstelle wurde auf einem Parkplatz in Görgeshausen an der Anschlussstelle "Diez" der Bundesautobahn 3 in der Zeit von 20:15 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Die Einsatzkräfte kontrollierten 62 Fahrzeuge und 86 Personen. Auch hier wurde eine Verkehrsstrafanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefertigt. Dazu kamen drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen und drei Fahrzeuge mit Mängeln. Insgesamt waren knapp 50 Beamtinnen und Beamte aus Hessen und Rheinland-Pfalz bei den kalten Temperaturen sowie leichtem Schneefall vor Ort im Einsatz.

