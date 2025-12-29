PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Häusliche Gewalt über die Feiertage +++ Nach Streit Schreckschusswaffe eingesetzt +++ Räder abmontiert und gestohlen

Limburg (ots)

1. Häusliche Gewalt über die Feiertage - Polizei Westhessen sensibilisiert und ermutigt Betroffene, Polizeipräsidium Westhessen, Montag, 29.12.2025

(da)Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verzeichnet die Polizei regelmäßig ein erhöhtes Einsatz- und Fallaufkommen im Bereich häuslicher Gewalt sowie Gewalt innerhalb der Familie. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen kam es über die Feiertage vermehrt zu polizeilichen Einsätzen, bei denen Partnerinnen und Partner, Kinder oder andere Angehörige betroffen waren. Feiertage, enge familiäre Situationen, Alkohol sowie zusätzlicher emotionaler oder finanzieller Druck können bestehende Konflikte verschärfen und dazu führen, dass Gewalt in Beziehungen oder Familien eskaliert. Gewalt innerhalb der Familie ist dabei kein Randphänomen und kann Menschen jeden Alters betreffen - auch Kinder und andere schutzbedürftige Angehörige. Die Polizei schreitet bei entsprechenden Hinweisen konsequent ein. Im Mittelpunkt stehen der Schutz der Betroffenen, die Verhinderung weiterer Gewalt sowie die frühzeitige Unterstützung und Beratung. Opfer häuslicher Gewalt sollen wissen: Sie sind nicht allein, sie werden gesehen und Hilfe ist auch während der Feiertage sowie "zwischen den Jahren" jederzeit erreichbar.

Unabhängig von akuten Notlagen können sich Betroffene jederzeit vertrauensvoll an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Der Gang zur Polizei geht dabei über die reine Anzeigenerstattung hinaus: Die Polizei unterstützt vor Ort, informiert über Schutzmöglichkeiten und vermittelt - sofern gewünscht - an geeignete Beratungs- und Hilfsangebote. In akuten Gefahrensituationen ist der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen zu häuslicher Gewalt mit Verweisen an Hilfsangebote finden Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/haeusliche-gewalt/#c18522

2. Nach Streit Schreckschusswaffe eingesetzt, Limburg, Neumarkt, Sonntag, 28.12.2025, 22:40 Uhr

(ro)Am späten Sonntagabend endete ein Streit zwischen einem 24-Jährigen und zwei Unbekannten mit dem Einsatz einer Schreckschusswaffe. Der 24-Jährige war gegen 22:40 Uhr mit drei Begleitern auf dem Neumarkt unterwegs. Hier geriet die Gruppe in Streit mit zwei Männern, von denen einer im Verlauf eine Schreckschusswaffe gezogen und einen Schuss in Richtung des 24-Jährigen abgegeben haben soll. Dieser erlitt größtenteils Augenreizungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die beiden Unbekannten flüchteten nach der Tat in Richtung Graupfortstraße. Trotz der eilig entsandten Streifen konnte das Duo im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Flüchtigen werden als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Einer solle eine Jacke der Marke "Wellensteyn", sein Begleiter eine silberfarbene Jacke getragen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Räder abmontiert und gestohlen,

Brechen, Frankfurter Straße, Montag, 29.12.2025, 01:00 Uhr

(ro)In der Nacht zum Montag haben Diebe eine Werkstatt in Brechen aufgesucht und von einem Fahrzeug die Räder gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten das Außengelände des Betriebs in der Frankfurter Straße und machten sich dort an einem schwarzen 3er BMW zu schaffen. Dabei montierten sie alle vier Räder ab und flüchteten mit diesen in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

