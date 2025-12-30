PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Drei Personen nach Verfolgungsfahrt flüchtig +++ Falsche Bankmitarbeiter

Limburg (ots)

1. Drei Personen nach Verfolgungsfahrt flüchtig, Limburg, Montag, 29.12.2025, 16:00 Uhr

(ro)Am Montag lieferte sich ein VW-Fahrer in Limburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 16:00 Uhr fiel einer Zivilstreife ein als gestohlen gemeldeter grauer VW Polo in der Friedhofstraße auf. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen, gab Gas und flüchtete mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet und schließlich über ein angrenzendes Feld, sodass die Einsatzkräfte die Verfolgung nicht fortführen konnten. Der Polo konnte kurz darauf am Waldrand aufgefunden und sichergestellt werden. Alle drei Insassen waren in das angrenzende Waldgebiet geflüchtet. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers sowie eines Diensthundes konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig gemacht werden. In der Nähe des abgestellten VW fanden die Beamten einen Fahrzeugschein auf. Es stellte sich heraus, dass dieser in der in der Nacht zum Sonntag aus einem weißen, im Gutenbergring abgestellten Porsche Cayenne gestohlen worden war. Bei den drei Flüchtigen soll es sich um zwei schlanke junge Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren sowie ein etwa 16 Jahre altes Mädchen handeln. Der Fahrer soll eine dunkle Jacke mit weißem Kragen sowie eine dunkle Mütze getragen haben. Sein Begleiter eine schwarze Bomberjacke und eine graue Kappe. Die Jugendliche soll braune mittellange Haare haben und mit einer grauen Jeanshose und einer grauen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein.

Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Straftaten führen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Polizei in Verbindung.

2. Falsche Bankmitarbeiter,

Hünfelden, Montag, 29.12.2025, 17:40 Uhr

(ro)In Hünfelden ist am Montag eine Frau falschen Bankmitarbeitern aufgesessen. Ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank rief die Dame an und berichtete von aktuellen Problemen mit ihrer Bankkarte. Nahezu gleichzeitig erschien ein Mann gegen 17:40 Uhr an ihrer Haustür und nahm die Bankkarte entgegen. Nachdem die Frau kurze Zeit später einen Anruf einer weiteren angeblichen Bankmitarbeiterin erhalten hatte, fiel der Betrug auf. Inwiefern die Betrüger an Geld gelangt sind, ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt. Der Abholer wird als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlank und mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Wolljacke.

Sollte Ihnen in der Schillerstraße am Nachmittag oder frühen Abend des Montags etwas Verdächtiges aufgefallen sein, dass in Zusammenhang mit dem Betrug stehen könnte, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell