POL-LM: +++Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses einer tödlich verletzten Person und fünf Leichtverletzten+++

1. Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit tödlich verletzten Person

Weilburg, Langgasse

Mittwoch, 31.12.25, 01:25 Uhr

(jk) Im 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses kam bei einem Brand eine Person ums Leben. Der Brand wurde durch eine Hausbewohnerin gemeldet. Die eintreffenden Streifenbesatzungen evakuierten das Haus soweit noch notwendig. Die Bewohner hatten sich eigenständig ins Freie begeben. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen oder Nachbargebäude verhindern. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte in der Wohnung eine Leiche festgestellt werden. Die Identität der Leiche konnte bis jetzt noch nicht geklärt werden und ist, wie die Brandursache, auch Gegenstand der Ermittlungen. Des Weiteren wurden fünf Personen rund um das Geschehen leicht verletzt und im Krankenhaus Weilburg medizinisch versorgt. Der Schaden am Gebäude wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Bereich um das Mehrfamilienhaus abgesperrt. Für die Bewohner wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Die Weilburger Feuerwehr und die der umliegenden Ortsteile waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Bürgermeister und das Ordnungsamt der Stadt wurden verständigt. Das THW und die Notfallseelsorge kamen zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

