PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Exhibitionist in Weilburg +++ Sachbeschädigung an Bootshaus

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus,

Limburg, Konrad-Kurzboldt-Straße,

Samstag, 27.12.2025 bis Freitag, 02.01.2026

(akr) In der Zeit zwischen Samstag, den 27.12.2025 und Freitag, den 02.01.2026, kam es in Limburg zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier nutzten unbekannte Täter in der Konrad-Kurzboldt-Straße die Abwesenheit der Bewohner aus, machten sich an der Eingangstür zu schaffen und gelangten so ins Innere der Wohnung. In der Wohnung wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt. Der oder die Täter flüchteten anschließend mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

2. Exhibitionist in Weilburg,

Weilburg, Mauerstraße,

Freitag, 02.01.2026, 22:50 Uhr

(dm) Am späten Freitagabend kam es in Weilburg zu exhibitionistischen Handlungen eines Mannes.

Gegen 22:50 Uhr gingen zwei junge Frauen in Weilburg die Mauerstraße Richtung Stadtmitte entlang. Als die Beiden eine Bushaltestelle passierten, stand dort ein Mann, der bei Erblicken der beiden Frauen seine Hose herunterzog, damit begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren und sie auf obszöne Art und Weise ansprach. Als eine der Frauen den unbekannten Täter laut anschrie, flüchtete dieser und rannte in Richtung Parkhaus weg. Der unbekannte Täter war circa 25-30 Jahre alt und etwa 175cm groß. Er hatte schwarze Haare, einen Bart und laut der beiden Frauen ein südländisches Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer auffälligen, roten, glänzenden Jacke.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung an Bootshaus,

Weilburg, Am Bootshaus,

Mittwoch, 31.12.2025 bis Donnerstag, 01.01.2026, 20:00 Uhr

(dm) Zwischen dem 31.12.2025 und dem Neujahrsabend wurde am Vereinsheim eines Rudervereins in Weilburg eine Fensterscheibe beschädigt.

Hier wurde die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters auf unbekannte Art und Weise zerstört, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 250 EUR entstand.

Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06471/9386-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell