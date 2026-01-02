PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung auf offener Straße +++ Mehrere Mülltonnen gesprengt +++ Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer kommt ins Krankenhaus

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung auf offener Straße, Limburg, Salzgasse, Dienstag, 30.12.2025, 20:30 Uhr

(fh)In der Salzgasse in Limburg flogen am Dienstagabend nach einem Streit Fäuste. Ersten Ermittlungen nach gerieten ein 28-Jähriger und ein bislang Unbekannter gegen 20:30 Uhr in Streit. Dieser mündete sodann in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der Schläge und Tritte ausgeteilt sein sollen. Bei Eintreffen der Polizei, konnte nur noch der 28-jährige, verletzte Beteiligte festgestellt werden. Sein Kontrahent, welcher in Begleitung einer Frau gewesen sein soll, war bereits verschwunden. Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten etwa 1,70 m bis 1,80 m großen Mann gehandelt haben, welcher gebrochen Deutsch sprach. Er hatte eine schlanke Gestalt, etwas längere, schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Hinweise zum beschriebenen Mann sowie der Auseinandersetzung nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Mehrere Mülltonnen gesprengt,

Limburg-Staffel, Elzer Straße, Mittwoch, 31.12.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 01.01.2026, 11:30 Uhr

(fh)Unbekannte haben in der Nacht zu Neujahr in Limburg-Staffel mehrere Mülltonnen beschädigt. In der Elzer Straße mussten gleich mehrere Mülltonnen einer Spielhalle sowie eines Supermarktes dran glauben. Die Verursacher hatten diese durch explodierende Feuerwerkskörper beschädigt und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (0631) 9140-0 entgegen.

3. Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer kommt ins Krankenhaus, Beselich-Gaudernbach, Landesstraße 3322, Donnerstag, 01.01.2026, 07:30 Uhr

(fh)Am Neujahrsmorgen ist ein Autofahrer bei Beselich-Gaudernbach von der Straße abgekommen und letztlich in einer Wiese gelandet. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Gegen 07:30 Uhr war der 32-jährige Fahrer eines Opel Insignia auf der Landesstraße 3322 von Schupbach nach Gaudernbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen kleinere Bäume und Sträucher, überschlug sich und kam erst in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Aufgrund seiner Verletzungen kam er anschließend in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell