POL-LM: +++ Auto von Parkplatz gestohlen +++ Betrüger machen Beute +++ Gegen Festnahme gewehrt +++ Gaskocher verursacht Brand +++ Quad gerät in Brand +++ Von Fahrbahn abgekommen und verletzt +++

1. Auto von Parkplatz gestohlen,

Mengerskirchen-Waldernbach, Kirchstraße, Dienstag, 06.01.2026

(wie) In Waldernbach ist am Dienstag ein Auto von einem Parkplatz entwendet worden. Ein 49-Jähriger hatte einen grauen Audi A 4 auf dem Parkplatz am Friedhof in der Kirchstraße / Ecke Trieschweg abgestellt. Als er zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto mit den polnischen Kennzeichen ONY-66336 verschwunden. Die Polizei fahndete in der Umgebung nach dem Audi, konnte diesen aber nicht mehr ausfindig machen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Betrüger machen Beute,

Villmar, Sonntag, 05.01.2026, 12:00 Uhr

(wie) Internetbetrüger haben am vergangenen Sonntag in Villmar Beute gemacht. Die Unbekannten hatten über eine Schadsoftware eine Nachricht auf dem PC des Geschädigten anzeigen lassen. Diese vermeldete, dass der PC von einem Virus befallen und eine angebliche Microsoft-Hotline zu kontaktieren sei. Hierauf ging der Mann leider ein und wurde dann am Telefon dazu gebracht, einem Fernzugriff auf den PC zuzustimmen. Dies nutzten die Täter schließlich, um Geld vom Konto weg zu überweisen. So entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei warnt dringend davor, auf solche Warnmeldungen einzugehen. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld. Sollte bereits ein Zugriff auf ihren PC erfolgt sein, trennen Sie diesen vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

3. Gegen Festnahme gewehrt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 06.01.2026, 15:35 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat sich ein Mann in Limburg gegen seine Festnahme gewehrt, die Beamten wurden zudem von einer Frau angegriffen. Eine Streife hatte den 29-Jährigen auf dem Bahnhofsplatz kontrollieren wollen, da er eine echte Polizei-Wollmütze mit Polizei-Aufschrift trug. Sofort zeigte sich der wohnsitzlose Mann sehr unkooperativ und aggressiv. Er missachtete die Anweisungen der Beamten und wollte sich nicht ausweisen. Bei der folgenden Festnahme zur Identitätsfeststellung wehrte sich der Mann und musste schließlich zu Boden gebracht werden. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung der Umstehenden wurden weitere Streifen, auch der Bundes- und Stadtpolizei zum Bahnhofsplatz entsandt. Mit deren Hilfe konnte der 29-Jährige schließlich gefesselt werden. Während der Festnahme griff eine 32-Jährige die Polizeibeamten an, indem sie versuchte diese zu treten. Einen Beamten traf sie am Bein, weitere Angriffe konnten abgewehrt werden. Letztendlich musste auch die Angreiferin festgenommen werden. Beide Festgenommenen standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizeimütze wurde sichergestellt, bei der Durchsuchung des 29-Jährigen fanden die Beamten zudem diverse illegale Betäubungsmittel. Nach Blutentnahmen und weiteren polizeilichen Maßnahmen durften die Festgenommenen die Polizeidienststelle wieder verlassen. Beide werden sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

4. Gaskocher verursacht Brand,

Elz, Limburger Straße, Dienstag, 06.01.2026, 13:00 Uhr

(wie) In Elz ist es am Dienstagmittag zu einem größeren Brand aufgrund eines vergessenen Gaskochers gekommen. Ein 60-Jähriger hatte sich in einer Garage in der Limburger Straße mit einem Gaskocher etwas zubereitet. Anschließend schloss er die Tür und begab sich in das Haus. Hierbei hatte er offenbar vergessen, das Kochgerät wieder auszuschalten. Als er wenig später von einem Nachbarn auf den austretenden Rauch aus der Garage aufmerksam gemacht wurde, war es bereits zu spät. Beim Öffnen der Tür schlugen dem Mann bereits Flammen entgegen. Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehr brannte die Garage komplett aus und das Feuer griff auf zwei Balkone der anliegenden Wohnhäuser über. Die Mehrfamilienhäuser wurden evakuiert, hierzu war auch die Drehleiter der Feuerwehr im Einsatz. Das Feuer konnte schließlich ohne weitere Schäden gelöscht werden, für die Lösch- und Rettungsarbeiten musste die Polizei die B 8 halbseitig sperren. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, den Sachschaden schätzen die Ermittler auf über 50.000 EUR.

5. Quad gerät in Brand,

Weilmünster-Lützendorf, Schiefergrube, Dienstag, 06.01.2026, 20:05 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist in Lützendorf ein Quad in Brand geraten. Ein bisher Unbekannter hatte das vierrädrige Kleinkraftfahrzeug auf einem Firmengelände in der Straße "Schiefergrube" an der Hauswand des dortigen Gebäudes angestellt. Das Quad fing danach aus bisher unbekannten Gründen Feuer und brannte komplett aus. Durch die Hitze des Feuers wurde auch die Hauswand beschädigt. Glücklicherweise erlosch der Brand anschließend von selbst und richtete keinen weiteren Schaden an. Bisher ist nicht genau bekannt, wann es zu dem Brand gekommen ist. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

6. Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Beselich, Bundesstraße 49, Dienstag, 06.01.2026, 08:05 Uhr

(wie) Bei Beselich ist am Dienstagmorgen eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 22-Jährige befuhr mit einem Citroen die B 49 von Limburg kommend in Richtung Weilburg. Auf der nassen Fahrbahn geriet der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve bei Heckholzhausen aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte schließlich gegen die Leitplanke. Davon abgewiesen, schleuderte der Citroen bis auf die Beschleunigungsspur der Zufahrt Heckholzhausen, wo er schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Bei der Kollision wurde die 22-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 2.000 EUR.

