PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruchsversuch in Juweliergeschäft +++ Jugendliche geschlagen und getreten +++ Kontrollen Sicheres Limburg +++

Limburg (ots)

1. Einbruchsversuch in Juweliergeschäft, Limburg, Grabenstraße, Donnerstag, 08.01.2026, 02:50 Uhr

(wie) In Limburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbruch in ein Juweliergeschäft gescheitert. Unbekannte hatten sich gegen 02:50 Uhr dem Schaufenster in der Grabenstraße genähert und versucht auf dieses Einzuwirken, um an die ausgelegte Ware zu kommen. Hierbei entstand Schaden an der Scheibe und die Alarmanlage löste aus. Das Schaufenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Mehrere Streifen der Polizei eilten zum Tatort und fahndeten nach den Tätern. Diesen gelang jedoch unerkannt die Flucht. Der Schaden wird auf über 2.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Jugendliche geschlagen und getreten,

Limburg, Tal Josaphat, Montag, 05.01.2026, 16:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist in Limburg eine Jugendliche von einer anderen geschlagen und getreten worden. Die 16-Jährige hielt sich gegen 16:00 Uhr auf dem Spielplatz im Tal Josaphat auf, als sie von einer 14-Jährigen angegriffen wurde. Die Angreiferin soll sie mit mehreren Faustschlägen verletzt und schließlich sogar an den Haaren gezogen sowie ins Gesicht getreten haben. Der Angriff soll von einem Unbekannten gefilmt worden sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Kontrollen Sicheres Limburg,

Limburg, Stadtgebiet, Mittwoch, 07.01.2026, 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat die Polizei im Rahmen des Programmes "Sicheres Limburg" viele Kontrollen durchgeführt und Verstöße geahndet. Beamte der Limburger Polizei waren hierzu gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei sowie dem Gewerbeamt Limburg im Einsatz und kontrollierten an verschiedenen Örtlichkeiten Personen, Fahrzeuge und Gewerbeobjekte. Die Einsatzkräfte waren im Stadtgebiet deutlich sichtbar unterwegs und zeigten Präsenz in der Innenstadt. Bei den Kontrollen erwischten die Beamten am Bahnhof einen Jugendlichen mit Haschisch und stellten die Betäubungsmittel sicher. Zudem wurde bei einer Kontrolle nahe des Bahnhofes einer Person ein Tierabwehrspray abgenommen. Bei der Kontrolle mehrerer Spielotheken und Gaststätten mussten drei Ordnungswidrigkeiten und ein Verstoß gegen das Waffengesetz geahndet werden. Gegen 20:00 Uhr kam es am Bahnhof zu einer Körperverletzung, bei der ein betrunkener Mann zwei Jugendlichen ins Gesicht schlug. Die Polizei konnte den Täter schnell festnehmen und kontrollieren. Hierbei fand sich im Rucksack des 34-Jährigen Diebesgut. Zudem stellte sich heraus, dass der Festgenommene auch für einen Vorfall am Nachmittag an der Toilettenanlage am Neumarkt verantwortlich gewesen war. Dort hatte er randaliert und für Unruhe gesorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Des Weiteren kontrollierten die Einsatzkräfte in der Waffenverbotszone und im Schiedetunnel. Hierbei erwischten die Beamten einen Fahrer ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei kontrolliert regelmäßig mit der Stadt Limburg.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell