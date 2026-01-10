POL-LM: +++Auseinandersetzung in einer Gaststätte+++Bei Unfall verletzt+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Bedrohung i. V. m. vers. gefährlicher Körperverletzung

Weilburg, Schloßplatz

Freitag, 09.01.2026, 18:14 Uhr

(ms) Nachbar einer Gaststätte bedroht und greift Personen mit einem Messer an Am vergangenen Freitagabend, dem 09.01.2026, kam es gegen 18:00 Uhr in der Straße Schloßplatz in Weilburg zu einer Bedrohung und versuchten Körperverletzung mit einem Messer zum Nachteil dreier Personen in einer dortigen Gaststätte. Der Täter und die Geschädigten kennen sich persönlich. Nach Streitigkeiten begab sich der Täter zur Eingangstür der Gaststätte, bedrohte die Personen mit einem Messer in der Hand und schlug auch mehrfach in deren Richtung. Durch die Handlungen wurde niemand körperlich verletzt. Der Täter konnte durch eine Streife der Polizei Weilburg festgenommen werden. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg aufgenommen.

2. Bei Unfall in Ohren verletzt,

Hünfelden - Ohren, Camberger Straße,

Freitag, 09.01.2025, 13:01 Uhr

(jh) Am Freitagmittag ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 32-Jährige befuhr mit ihrem Audi in Ohren die Camberger Straße in Fahrtrichtung Kirberg und hielt an, um in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Zuvor musste sie verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug zum Stehen kommen. Hinter dieser fuhr eine 78-Jährige mit ihrem Mercedes. Die 78-Jährige übersah das vor ihr haltende Fahrzeug. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde die 32-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 EUR geschätzt.

