PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt+++Alkoholisiert hinter dem Steuer+++von Fahrbahn abgekommen+++freilaufender Hund beißt zu+++

Limburg (ots)

1. Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Polizei nimmt drei Personen fest, Hadamar, Niederhadamar, Im Boden, Sonntag, 11.01.2026, 00:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann in Niederhadamar bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Die Polizei nahm im Laufe der Nacht drei Tatverdächtige fest. Ersten Ermittlungen nach fuhr ein 37-Jähriger gemeinsam mit zwei weiteren Personen in seinem Fahrzeug von einem Limburger Schnellrestaurant nach Niederhadamar. Während der Fahrt soll ihnen ein grauer BMW gefolgt sein. In der Straße "Im Boden" wären beide Fahrzeuge zum Stillstand gekommen. Die Insassen des BMW seien daraufhin ausgestiegen, hätten gegen das Fahrzeug des 37-Jährigen getreten und die Insassen mit einer Pfefferspraypistole bedroht. Daraufhin kam es zwischen dem 37-Jährigen und einer Person der Gegenseite zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er mit einem Messer verletzt wurde. Der ebenfalls mit drei Personen besetzte BMW flüchtete daraufhin. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch die Bundespolizei involviert war, gelang es das flüchtige Fahrzeug ausfindig zu machen und die drei Tatverdächtigen festzunehmen. Es handelt sich um Männer im Alter von 18, 19 und 19 Jahren. Alle drei wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft für weitere Maßnahmen zur Polizeistation gebracht und im Anschluss entlassen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatablauf sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

2. Alkoholisierter hinter dem Steuer,

B49 Gemarkung Merenberg Samstag, den 10.01.2026, 12:15 Uhr

(JB) Bereits zur Mittagszeit wurde durch eine Streife der Polizeistation Weilburg ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war am gestrigen Samstag gegen 12:15 Uhr auf der B49 ein Pkw Mercedes aufgefallen, der durch den 57-jährigen Fahrer in Schlangenlinien geführt wurde. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Alkoholisierung schließen ließen. Da der Mann aus Allendorf die Teilnahme an einer Atemalkoholmessung verweigerte, musste er die Beamten zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Polizeistation Weilburg begleiten.

3. freilaufender Hund beißt zu,

L3022 Niedertiefenbach - Hofen Samstag, den 10.01.2023, 13:25 Uhr

(JB) Zur Unfallzeit war ein 25-jähriger Mann mit seinem Opel - Corsa auf der Straße zwischen Niedertiefenbach und Hofen unterwegs. Als er sich hierbei plötzlich mit einer vereisten Fahrbahn konfrontiert sah, verlor er trotz vorsichtiger Fahrweise die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, jedoch wurden der Pkw und auch das Verkehrsschild erheblich beschädigt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell