PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Schlägerei wegen Parksituation +++ Fußgängerin umgefahren und verletzt +++ Von Fahrbahn abgekommen und verletzt +++ Betrunken am Steuer erwischt +++ Mülltonnen brennen +++

Limburg (ots)

1. Schlägerei wegen Parksituation,

Limburg, Bodelschwinghstraße, Samstag, 10.01.2026, 15:35 Uhr

(wie) In Limburg ist es am Samstagnachmittag zu einer Schlägerei wegen falsch parkenden Autos gekommen. Gegen 15:35 Uhr betrat ein Mann eine Pizzeria in der Bodelschwinghstraße und beschwerte sich lautstark über die Parksituation auf der Straße. Zwischen ihm und einem anderen Mann entwickelte sich ein Streit, der zu einem Faustschlag führte. Anschließend beteiligten sich mehrere weitere Männer an der Schlägerei, die sich auch auf die Straße verlagerte. Drei Männer wurden hierbei verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen soll auch ein Messer in der Hand eines Mannes gesehen worden sein. Die Polizei nahm mehrere Beteiligte fest. Nun ermittelt die Polizei und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Fußgängerin umgefahren und verletzt,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Sonntag, 11.01.2026, 12:50 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist in Bad Camberg eine Fußgängerin von einem Auto umgefahren und verletzt worden. Die 75-Jährige überquerte gegen 12:50 Uhr die Hermann-Löns-Straße in Richtung der Innenstadt. Hierbei wurde sie offensichtlich von einem 40-Jährigen in einem Ford übersehen, der von der Bahnhofstraße in die Hermann-Löns-Straße abbiegen wollte. Der Pkw erfasste die Fußgängerin, die dadurch zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Die Frau wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Von der Polizei wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

3. Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Weinbach, Kreisstraße 434, Montag, 12.01.2026, 04:55 Uhr

(wie) Bei Weinbach sind am frühen Montagmorgen drei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem VW die K 434 von Weinbach in Richtung Fürfurt. Auf der schnee- und eisglatten Fahrbahn kam er wegen der nicht an die Witterung angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte der Pkw einen Leitpfosten und rollte aufs Dach. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und zwei weitere Insassen verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 15.000 EUR.

4. Betrunken am Steuer erwischt,

Hadamar & Merenberg, Samstag, 10.01.2026

(wie) Am Samstag hat die Polizei zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 12:20 Uhr fiel einer Streife auf der B 49 ein Mercedes auf, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle verweigerte der 57-jährige Fahrer zunächst einen Alkoholtest. Nach der Festnahme konnte dann doch ein Test durchgeführt werden. Dieser zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. In Hadamar-Niederzeuzheim stoppte eine Streife gegen 22:45 Uhr einen 62-jährigen Fahrer, der ebenfalls deutlich schlecht Auto fuhr. Sein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille an. Beide Männer mussten die Beamten mit zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihrer Führerscheine über sich ergehen lassen. Anschließend wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

5. Mülltonnen brennen,

Limburg, Brüsseler Straße, Samstag, 10.01.2026, 21:55 Uhr

(wie) Im Limburger ICE-Gebiet ist es am späten Samstagabend zu einem Mülltonnenbrand an einem Schnellrestaurant gekommen. Kurz vor 22:00 Uhr sah ein Kunde des Schnellrestaurants in der Brüsseler Straße Rauch aus der angrenzenden Garage austreten und verständigte die Feuerwehr. Diese eilte in das Gewerbegebiet und fand in der Garage eine brennende Mülltonne vor, wobei das Feuer sich schon auf zwei weitere Mülltonnen ausgeweitet hatte. Trotzdem konnte der Brand schnell gelöscht werden. Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben sich den Polizeibeamten nicht. Der Schaden wird auf circa 20.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen