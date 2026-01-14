PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Erfolgreiche Vermisstensuche nach Senior +++ Gerätehaus von Kindergarten aufgebrochen +++ Stromverteiler von Baustelle gestohlen +++ Fahrzeug kommt von A3 ab und überschlägt sich +++ Unfallflucht

Limburg (ots)

1. Erfolgreiche Vermisstensuche nach Senior, Dornburg-Langendernbach, Dienstag, 13.01.2026, ab 12:15 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag gelang es der Polizei einen in Dornburg vermissten Mann zeitnah aufzufinden. Gegen 12:15 Uhr meldete eine Seniorin aus Langendernbach ihren Mann bei der Polizei als vermisst. Er habe das Wohnhaus verlassen und sei nicht wie beabsichtigt wieder nach Hause gekommen. Während eine Streife bei der Mitteilerin aufschlug, um weitere Informationen zu erlangen, fahndete eine weitere Streife nach dem Vermissten. Dieser gelang es dann tatsächlich kurze Zeit später den Mann einige Hundert Meter von seiner Wohnanschrift entfernt an einem Bauchlauf aufzufinden. Er war nach eigenen Angaben ausgerutscht und gestürzt. Der leicht unterkühlte Mann wurde von den Beamten nach Hause gebracht und dort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.

2. Gerätehaus von Kindergarten aufgebrochen, Bad Camberg, Emsstraße, Mittwoch, 24.12.2025 bis Montag, 05.01.2026

(fh)In den vergangenen Wochen versuchten Einbrecher in einen Kindergarten in Bad Camberg einzubrechen. Im Zeitraum seit Weihnachten hatten die Unbekannten versucht, die Eingangstür der Kita in der Emsstraße aufzuhebeln. Da ihnen dies nicht gelingen wollte, brachen sie stattdessen ein Gerätehaus auf. Nach aktuellem Kenntnisstand waren sie jedoch nicht an Beute gelangt. An den Gebäuden entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Stromverteiler von Baustelle gestohlen, Merenberg, Weilburger Straße, Montag, 12.01.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13.01.2026, 07:00 Uhr

(fh)In Merenberg haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Kabeldiebe zugeschlagen. Zwischen 18 Uhr und 07 Uhr betraten die Täter unbemerkt ein im Rohbau befindliches Mehrfamilienhaus in der Weilburger Straße und stahlen von der Baustelle einen Stromverteilerkasten. Mit der Beute gelang ihnen anschließend die Flucht.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0.

4. Fahrzeug kommt von A3 ab und überschlägt sich, Brechen, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Dienstag, 13.01.2026, 08:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen überschlug sich ein Autofahrer bei Brechen und verletzte sich. Der 58-Jährige war gegen 08:00 Uhr auf der A3 von Bad Camberg in Richtung Limburg unterwegs. In Höhe Brechen geriet der Mann nach rechts, fuhr auf eine Schutzplanke auf und überschlug sich. Anschließend wurde er wieder auf die Fahrbahn gelenkt, wo er dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Der verletzte Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug, ein Range Rover, musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 38.000 Euro.

5. Absperrbügel bei Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht, Beselich-Heckholzhausen, Zum Steinbühl, Montag, 29.12.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 30.12.2025, 09:00 Uhr

(fh)Kurz vor dem Jahreswechsel hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwei Absperrbügel in Heckholzhausen umgefahren und ist geflüchtet. Der Unfall ereignete sich in der Verlängerung der Straße "Zum Steinbühl", welche eigentlich nur von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden darf. Ersten Ermittlungen nach kommt ein Pkw als verursachendes Fahrzeug in Betracht. Der entstandene Schaden, den die unbekannte Person vor ihrer Flucht verursacht hatte, beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Die Polizeistation Weilburg nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell