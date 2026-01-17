PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruchdiebstahl in leerstehendes Haus +++ Diebstahl von Kennzeichen +++

Limburg (ots)

1.Einbruchdiebstahl in Weilmünster

Weilmünster, Nassauer Straße Samstag, 10.01.2026 - Freitag, 16.01.2026, 15:00 Uhr

In der letzten Woche wurde in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Nassauer Straße in Weilmünster eingebrochen.

Unbekannte Täter brachen eine Kellertür des Hauses gewaltsam auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden weitere, geschlossene Zwischentüren aufgebrochen und Schränke, Schubladen und Kartons durchwühlt. Es wurde Silberbesteck entwendet. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu verständigen.

2.Diebstahl von Kennzeichen

Weilburg, Odersbacher Weg Freitag, 16.01.2026, 12:03 Uhr

Am Freitag, den 16.01.2026, wurden gegen 12:03 Uhr zwei Kennzeichen eines PKW auf dem Mitarbeiterparkplatz der Kreissparkasse Weilburg im Odersbacher Weg entwendet.

Zwei männliche unbekannte Personen betraten die für jedermann zugängliche Parkfläche und demontierten das vordere und hintere Kennzeichenschild eines dort geparkten PKW. Im Anschluss flüchteten sie mit den Nummernschildern. Sollten sie diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Limburg unter der 06431-91400.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell