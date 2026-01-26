Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Glätteunfälle ---

Diepholz (ots)

Neben diversen Verkehrsunfällen mit leichten Blechschäden verzeichnete die Polizei am Sonntag zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten.

In der Syker Straße in Syke-Gessel geriet am Sonntag gegen 12.40 Uhr auf schneeglatter Straße ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Pkw im Kurvenbereich ins Schleudern, nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

In Diepholz, An der Bahn, geriet ebenfalls am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ein 27-jähriger Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Straße und gegen einen Baum. Auch der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 4500 Euro.

Im Laufe des Montagvormittags ereigneten sich weitere glatteisbedingte Verkehrsunfälle, bis Mittag insgesamt ca. 20. Bei 3 Verkehrsunfällen wurden die beteiligten Fahrer leicht verletzt.

Ursache bei nahezu allen Verkehrsunfällen ist nicht angepasste Geschwindigkeit aufgrund der schneeglatten Straßenverhältnisse. Die Polizei rät, besonders vorsichtig zu fahren (runter vom Gas) und die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell