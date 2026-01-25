PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 25.01.2026

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Syke-Gessel - Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus

Am 24.01.2026, zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr, ist es im Bruchweg, Syke-Gessel, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannte Täterschaft ist dabei gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen und hat Diebesgut erlangt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter 04242 - 9690 zu melden.

Stadtgebiet Syke - Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus

Am 24.01.2026, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, ist es in der Bettina-von-Anim-Straße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannte Täterschaft wurde vermutlich während der Tatausübung durch ein Familienmitglied der Geschädigten gestört. Der Täterschaft gelang anschließend die Flucht. Dennoch wurde Diebesgut erlangt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter 04242 - 9690 zu melden.

Polizeikommissariat Weyhe

Stuhr-Brinkum - Missglückter Parkversuch

Am Samstagabend, gegen 22:15 h, versuchte eine 40-jährige Frau aus Bremen mit ihrem Pkw Skoda auf dem Parkplatz des Ochtum-Parkes in Stuhr-Brinkum neben einem BMW einzuparken. Dabei stieß sie gegen den stehenden BMW und verursachte Sachschaden von über 2.500,-EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Auf der Dienststelle musste sie sowohl eine Blutprobe, als auch ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr-Seckenhausen - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 h, befuhr ein 44-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Toyota die Oberheider Straße in Stuhr-Seckenhausen. Vermutlich verlor er aufgrund der Schneedecke die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Hecke. Der Toyota war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Glück blieb der Mann unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von über 15.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst
PHK Stevic
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -216)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

