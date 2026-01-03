Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Heist: Feuer in Garage Datum: Samstag, 03. Januar 2026, 13:15Uhr Einsatzort: Heist, Am Sportplatz Einsatzart: Feuer Groß

Heist - Durch ein Feuer in der Garage kam es zu einem Totalschaden der Garage. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchte ein Bewohner das Feuer mit einem Feuerlöscher selbst zu bekämpfen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand die Garage bereits im Vollbrand. Umgehend wurde ein umfassender Angriff mit drei Strahlrohren von außen und innen vorgenommen. Das zeigte schnell Wirkung und das Feuer war schnell unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Mehrere Kontrollen mit der Wärmebildkamera wurden während der Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Garage wurde soweit es ging leer geräumt um auch an die letzten Glutnester zu kommen. Vorsorglich wurde auch das Dach der Garage mit einer Motorkettensäge soweit aufgenommen das kein Kontakt mehr zum Wohnhaus bestand. Nach Ausgiebiger Nachkontrolle wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Kräfte:

FF Heist: 23 mit drei Fahrzeugen FF Moorrege 17 mit drei Fahrzeugen

Rettungsdienst: ein RTW

Polizei

Zeiten:

13.15 Uhr: Vollalarm für die FF Heist 13:24 Uhr: Löschhilfe für die FF Moorrege

Einsatzleiter: Wehrführer Kai Ludewigs

