Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Ladendiebin mit Diebesgut im Pkw gestellt ---

Diepholz (ots)

Ein Detektiv hat am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr im Ochtum Park an der Bremer Straße eine 50-jährige Ladendiebin überführt. Die Frau wollte mit zwei großen, mit Süßigkeiten gefüllten, Tüten, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen. Der Detektiv stellte die Frau und informierte die Polizei. Die Polizei begleitete die Frau bis zu ihrem Pkw, wo sich noch weiteres Diebesgut aus diversen Geschäften des Ochtumparks, u.a. Unterwäsche, Süßigkeiten und Elektrogeräte, befanden. Die Polizei stellte das gesamte Diebesgut sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 50-Jährige wieder entlassen.

