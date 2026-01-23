PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Ladendiebin mit Diebesgut im Pkw gestellt ---

Diepholz (ots)

Ein Detektiv hat am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr im Ochtum Park an der Bremer Straße eine 50-jährige Ladendiebin überführt. Die Frau wollte mit zwei großen, mit Süßigkeiten gefüllten, Tüten, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen. Der Detektiv stellte die Frau und informierte die Polizei. Die Polizei begleitete die Frau bis zu ihrem Pkw, wo sich noch weiteres Diebesgut aus diversen Geschäften des Ochtumparks, u.a. Unterwäsche, Süßigkeiten und Elektrogeräte, befanden. Die Polizei stellte das gesamte Diebesgut sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 50-Jährige wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:28

    POL-DH: --- Weyhe - In Gegenverkehr geraten ---

    Diepholz (ots) - Auf der Melchiorshauser Straße ist am Donnerstagmorgen ein Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Pkw kollidiert. Gegen 07.45 Uhr befuhr der 48-Jährige mit seinem Pkw die Melchiorshauser Straße in Richtung B 6. Während der Fahrt geriet er mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 58-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren