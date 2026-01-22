Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Mehrfamilienhaus - Weyhe, Verkehrsunfall mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

Anfang der Woche, von Montag bis Mittwoch, sind unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stuhrer Landstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Kellertür ins Haus ein. Sie entwendeten aus dem Keller diverse Werkzeuge und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Mittwochmittag gegen 14.45 Uhr wollte eine 56-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw vom Parkplatz auf die Seckenhauser Straße (B 322) links in Richtung Seckenhausen einbiegen. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr und kollidierte mit einem Lkw der auf der Seckenhauser Straße in Richtung Leeste unterwegs war. Bei der Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, der Schaden jedoch beträgt ca. 10000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Parkplatzausfahrt und der nahegelegenen Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell