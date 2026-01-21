POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht ---
Diepholz (ots)
Auf dem Schulparkplatz des Schulzentrums Auf der Loge wurde am Dienstagvormittag ein Pkw beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Pkw Ford Focus wurde in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 11.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.
