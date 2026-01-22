PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Betrügerische Gartenarbeiten - Sulingen, Fußgängerin gefährdet ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Betrügerische Gartenarbeiten

Ein aufmerksamer Nachbar teilte der Polizei am Mittwochmittag gegen 14.00 Uhr verdächtige Gartenarbeiten bei seinem älteren Nachbarn mit. Bei dem 93-jährigen Nachbarn war ein Transporter vorgefahren und mehrere Männer würden in dem Garten des Hauses arbeiten ausführen. Die Polizei konnte den Bewohner und auch die Gartenarbeiter antreffen. Laut dem 93-jährigen Bewohner hätten sich die Arbeiter bei Ihm gemeldet und würden abgesprochen nun Gartenarbeiten im Wert von 1250 Euro ausführen. Die Ermittlungen ergaben aber, dass die Arbeiter 2500 Euro für ihre Arbeit gefordert hatten. Die Polizei untersagte weitere Arbeiten und die Arbeiter erhielten einen Platzverweis.

Sulingen - Fußgängerin gefährdet

Am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr wurde eine Fußgängerin mit einem Kinderwagen an der Einmündung Nienburger Straße / Hasseler Weg gefährdet, als sie die Straße überqueren wollte. Als die Frau an der Fußgängerampel an der Kreuzung bei grün die Straße überqueren wollte und bereits auf der Fahrbahn war, übersah eine 84-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Frau. Nur durch ein Zurückweichen konnte die Fußgängerin einen Zusammenstoß verhindern. Die Pkw-Fahrerin war bei grün aus dem Hasseler Weg nach links auf die Nienburger Straße eingebogen und hatte die Fußgängerin mit Kinderwagen nicht gesehen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Pkw-Fahrerin erhält eine Verkehrsordnungswidrigkeiten Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

