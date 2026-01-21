Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Kennzeichenmissbrauch ---

Diepholz (ots)

Die Polizei stoppte am Dienstagnachmittag in der Mollerstraße einen Pkw, an dem entstempelte und nicht für den Pkw ausgegebene Kennzeichen befestigt waren.

Gegen 16.15 Uhr kontrollierte die Polizei den 47-jährigen Fahrer eines Ford Focus in der Mollerstraße Einmündung Lappenberg. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen, waren entstempelt und wie sich schnell herausstellte nicht für den Pkw ausgegeben. Der Fahrer wollte durch das Anbringen der Kennzeichen eine ordnungsgemäße Zulassung vortäuschen. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und stellte die Kennzeichen sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell