PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Kennzeichenmissbrauch ---

Diepholz (ots)

Die Polizei stoppte am Dienstagnachmittag in der Mollerstraße einen Pkw, an dem entstempelte und nicht für den Pkw ausgegebene Kennzeichen befestigt waren.

Gegen 16.15 Uhr kontrollierte die Polizei den 47-jährigen Fahrer eines Ford Focus in der Mollerstraße Einmündung Lappenberg. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen, waren entstempelt und wie sich schnell herausstellte nicht für den Pkw ausgegeben. Der Fahrer wollte durch das Anbringen der Kennzeichen eine ordnungsgemäße Zulassung vortäuschen. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und stellte die Kennzeichen sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:21

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht ---

    Diepholz (ots) - Auf dem Schulparkplatz des Schulzentrums Auf der Loge wurde am Dienstagvormittag ein Pkw beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Pkw Ford Focus wurde in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 11.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:43

    POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Pedelec-Fahrer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr wurde ein 76-jähriger Fahrer, der mit einem Pedelec unterwegs war, bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 76-Jährige befuhr die Straße Am Scheunenacker und wollte nach links in die Straße Moorer Damm abbiegen. Dies kündigte er durch Handzeichen deutlich an. Die nachfolgende 49-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Absicht dennoch zu spät und erfasste mit ihrem Pkw ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:26

    POL-DH: --- Rehden - Werkzeuge und Diesel entwendet ---

    Diepholz (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte auf eine Baustelle in der Straße In den Bergen vorgedrungen und haben Werkzeuge und Diesel entwendet. Der oder die Täter durchtrennten den Zaun, um auf das Baustellegelände (Bolzplatz) zu gelangen. Dort wurden ein Container und ein Bauwagen aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. An einer mobilen Tankstelle zapften sie noch gut 1000 Liter Diesel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren