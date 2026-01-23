Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - In Gegenverkehr geraten ---

Diepholz (ots)

Auf der Melchiorshauser Straße ist am Donnerstagmorgen ein Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Pkw kollidiert. Gegen 07.45 Uhr befuhr der 48-Jährige mit seinem Pkw die Melchiorshauser Straße in Richtung B 6. Während der Fahrt geriet er mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 58-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeugen wurden nach dem Unfall in den Seitenraum geschleudert. Der 48-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein erster Test ergab eine Alkoholkonzentration von 0,7 Promille. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

