Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - In Gegenverkehr geraten ---

Diepholz (ots)

Auf der Melchiorshauser Straße ist am Donnerstagmorgen ein Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Pkw kollidiert. Gegen 07.45 Uhr befuhr der 48-Jährige mit seinem Pkw die Melchiorshauser Straße in Richtung B 6. Während der Fahrt geriet er mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 58-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeugen wurden nach dem Unfall in den Seitenraum geschleudert. Der 48-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein erster Test ergab eine Alkoholkonzentration von 0,7 Promille. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

