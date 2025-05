POL-KA: (KA) Karlsbad - Brand eines Wohnhauses

Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch unbekannter Ursache brach am Donnerstagmittag in Pfinztal-Kleinsteinbach im Dachstuhl eines in der Sanierung befindlichen Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße ein Brand aus. Bereits am 01.05.2025 waren Polizei und Feuerwehr wegen eines ausgebrochenen Feuers im Dachstuhl des gleichen Objekts im Einsatz. Gegen 12:50 Uhr wurde ...

