Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Bruchhausen-Vilsen - Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Samstagabend auf der Bundesstraße 6 wurden ein Fahrer lebensgefährlich und ein Fahrer leicht verletzt. Die B 6 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Gegen 22.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die Bremer Straße (B 6) in Richtung Bremen. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden VW-Bus eines 27-jährigen Fahrers. Der 18-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Pkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Nachdem ihn Notarzt und Rettungsdienst versorgt hatten, wurde der 18-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer des VW-Busses wurde leicht verletzt.

Die Bundestraße musste für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

