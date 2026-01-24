POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 22.01.2026 kam es in der Zeit von 08:20 Uhr bis 10:00 Uhr auf dem hinteren Parkplatz einer Kinderarztpraxis/Apotheke in der Bahnhofstraße 15 in Diepholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten weißen Pkw (SUV) der Marke Nissan an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten Fahrzeug konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz zu melden.

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Am 24.01.2026, gegen 02:39 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mofafahrer aus Sulingen auf der Nienburger Straße von Polizeibeamten kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von exakt 1,10 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

Am 23.01.2026, gegen 07:42 Uhr, ereignete sich auf der B61 / Sulinger Straße in Neuenkirchen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Zunächst kollidierte ein Fahrzeugführer mit einem Reh und hielt anschließend am Fahrbahnrand an. Ein weiterer Pkw-Fahrer wich dem auf der Fahrbahn liegenden verendeten Tier aus und prallte dabei gegen das bereits verunfallte Fahrzeug. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

Weyhe - Pkw fährt gegen Sparkassengebäude

Am Freitagvormittag, 23.01.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Sparkasse in Weyhe-Erichshof zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Frau aus Stuhr wollte mit ihrem Pkw einparken und verwechselte dabei nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug unkontrolliert und prallte gegen das Sparkassengebäude. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw sowie am Gebäude entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Am Freitagabend, 23.01.2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in Stuhr-Neukrug auf der Neukruger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 61-jährige Fahrerin eines Citroen befuhr die Zollstraße und beabsichtigte, die Neukruger Straße zu überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 35-jährigen Mercedes-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

