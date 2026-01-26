PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Barver - Einbruch ---

Diepholz (ots)

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dorfstraße eingebrochen.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Tür im hinteren Teil des Hauses. Im Haus wurden sämtliche Schubläden und Schranktüren geöffnet und die Inhalte nach Diebesgut durchsucht. Ebenfalls versuchten sie das Garagentor von innen zu öffnen, was misslang. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

