Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer rast durch Baustelle

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen hielt eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen an der roten Ampel an der Kreuzung der Frankenthaler Straße zur Lilienthalstraße. Als gegen 10 Uhr die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein VW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rechts an dem Polizeifahrzeug vorbei. Dabei beschleunigte der VW immer weiter, bis er in der Spitze 130 km/h erreichte. Da in diesem Bereich ein Tempolimit von 70 km/h besteht, nahm die Streife die Verfolgung auf. Auch im Bereich einer temporären Baustelle, in der eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h erlaubt war, fuhr der VW mit deutlich überhöhtem Tempo. Auf Höhe der Abzweigung zur Waldstraße überfuhr der Fahrer des VW eine durchgezogene Linie und scherte knapp vor einem Lkw auf die linke Spur ein. In Höhe der Walter-Pahl-Brücke in Mannheim-Waldhof konnte der 24-jährige VW-Fahrer schließlich von der Polizei gestoppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell