POL-MA: Mannheim: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell sind Kräfte der Polizei und der Feuerwehr im Zusammenhang mit einem Brandgeschehen im Kaiserring im Einsatz. Zur Ursache des Brandes und zum Schadensausmaß können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Aufgrund des Einsatzes kann es im Bereich Kaiserring/Bismarckstraße/Reichskanzler-Müller-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

