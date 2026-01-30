Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Terrassentür aufgehebelt und Wertgegenstände aus Wohnung entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft im Heidelberger Stadtteil Neuenheim die Terrassentür einer Wohnung auf und entwendete daraus mindestens eine Armbanduhr aus Gold.

Gegen 17:15 Uhr verließ die Besitzerin ihre Wohnung in der Quinckestraße und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 18:20 Uhr fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen in dem Mehrparteienhaus verschafft hatten. Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten Unbekannte Goldschmuck und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Sichern Sie Ihr Zuhause. Die Polizei rät generell zu Folgendem:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell