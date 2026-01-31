Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruchalarm verschreckt Täter - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:45 Uhr, meldete ein Anwohner der Hardtstraße in Heddesheim einen Einbruchalarm, der an einem Wohnhaus ausgelöst hatte.

Noch vor dem Eintreffen der umgehend entsandten Einsatzkräfte konnten zwei bislang unbekannte Täter unerkannt vom Tatort fliehen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein durch einen Lichtschacht erreichbares Kellerfenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Der ausgelöste Alarm schreckte sie jedoch auf, sodass sie die Flucht ergriffen. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht im Haus.

Die konkrete Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von den Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Täter bei der Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

