Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Steine und Eier von Brücke auf Autos geworfen

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:30 Uhr, wurde auf der Brücke in Höhe der Bushaltestelle "Otto-Hahn-Straße" in Heidelberg-Emmertsgrund mehrere Personen gemeldet, die Eier und Steine auf fahrende Fahrzeuge warfen. Ein Kleinbus der RNV sowie ein VW Passat wurden durch die herabfallenden Gegenstände beschmutzt und leicht beschädigt.

Trotz des erheblichen Gefährdungspotentials einer solchen Handlung kam es glücklicherweise zu keinem Unfall, und beide Fahrzeuge konnten sicher weiterfahren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Strafanzeige gegen unbekannt sowie die weiteren Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 34180 an das Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michaela König
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

