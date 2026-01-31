PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer gestoppt

Mannheim (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 03:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ein Ford Focus im Bereich der Ludwig-Jolly-Straße auf. Der 25-jährige Fahrer fuhr mit leicht überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien und reagierte zunächst nicht auf das Stopp-Signal der Polizei.

Im Bereich der Jungbuschbrücke konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und kontrolliert werden. Der 25-Jährige verlor beim Aussteigen das Gleichgewicht und stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur Blutprobenentnahme wurde er auf das Polizeirevier gebracht.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Adelina Ali
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

