POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 03:00 Uhr auf der Heltenstraße ein Unfall bei dem sich ein PKW überschlagen hatte. Ein 21-jähriger Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes-Benz nach links von der Fahrbahn ab. Infolge der Kollision mit dem Bordstein überschlug sich der PKW und kam schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer sowie eine 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke und/oder durch Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Im Anschluss an die Unfallaufnahme, wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

