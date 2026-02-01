PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 03:00 Uhr auf der Heltenstraße ein Unfall bei dem sich ein PKW überschlagen hatte. Ein 21-jähriger Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes-Benz nach links von der Fahrbahn ab. Infolge der Kollision mit dem Bordstein überschlug sich der PKW und kam schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer sowie eine 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke und/oder durch Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Im Anschluss an die Unfallaufnahme, wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 09:40

    POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer gestoppt

    Mannheim (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 03:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ein Ford Focus im Bereich der Ludwig-Jolly-Straße auf. Der 25-jährige Fahrer fuhr mit leicht überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien und reagierte zunächst nicht auf das Stopp-Signal der Polizei. Im Bereich der Jungbuschbrücke konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 09:17

    POL-MA: Heidelberg: Steine und Eier von Brücke auf Autos geworfen

    Heidelberg (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 20:30 Uhr, wurde auf der Brücke in Höhe der Bushaltestelle "Otto-Hahn-Straße" in Heidelberg-Emmertsgrund mehrere Personen gemeldet, die Eier und Steine auf fahrende Fahrzeuge warfen. Ein Kleinbus der RNV sowie ein VW Passat wurden durch die herabfallenden Gegenstände beschmutzt und leicht beschädigt. Trotz des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren