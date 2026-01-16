Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad in Vollmerhausen

Gummersbach (ots)

Am Donnerstagabend (15. Januar, 18:20 Uhr) wollte eine 57-jährige Autofahrerin von einem Supermarktparkplatz in die Vollmerhauser Straße einfahren. Als die 57-jährige Frau aus Reichshof beim Einfahren den, parallel zur Vollmerhauser Straße verlaufenden Fuß- und Radweg, querte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf dem Radweg in Fahrtrichtung Niederseßmar unterwegs war. Der 18-jährige Gummersbacher rutschte über die Motorhaube und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der Gummersbacher leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

