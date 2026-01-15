Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Milchautomaten aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

In der Straße "Vordermühle" brach ein Unbekannter zwischen 1:50 Uhr und 2:10 Uhr am Mittwoch (14. Januar) zwei Verkaufsautomaten für Milch- und Fleischwaren auf und stahl einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Auf Videoaufzeichnungen ist eine männliche, ca. 1,80 m große Person zu erkennen, welche sich in Richtung der Automaten bewegt. Der Unbekannte trug eine Mütze sowie eine Sturmhaube und war bekleidet mit einer hellen Daunenjacke, einer dunklen Hose und Sneakern mit markanter dunkler Musterung. In den behandschuhten Händen trug er zwei Schraubenzieher.

Ebenfalls am 14. Januar, im Zeitraum von 12 Uhr bis 15:35 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Milchautomaten im knapp sechs Kilometer entfernten Wegerhof zu schaffen. In der gleichnamigen Straße brachen sie einen Milchautomaten auf und erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Kriminellen versuchten auch, einen daneben befindlichen Lebensmittelautomaten zu öffnen - ohne Erfolg.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

