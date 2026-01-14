Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich mit drei Leichtverletzten

Bild-Infos

Download

Radevormwald (ots)

Bei einem Autounfall im Kreuzungsbereich der K6 mit der L130 am Dienstag (13. Januar) haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 14:35 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus Wermelskirchen in einem Smart auf der K6 aus Önkfeld kommend in Richtung Sondern. Im Kreuzungsbereich mit der L130 kam es zur Kollision mit dem Nissan eines 63-Jährigen. Der 63-jährige Wipperfürther war auf der vorfahrtsberechtigten L130 in Richtung Keilbecker Straße unterwegs. Der 25-Jährige, seine 26-jährige Beifahrerin und der 63-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Smart Kennzeichen angebracht waren, die als gestohlen gemeldet waren. Zudem war der Smart weder zugelassen noch versichert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell