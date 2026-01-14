PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich mit drei Leichtverletzten
Radevormwald (ots)

Bei einem Autounfall im Kreuzungsbereich der K6 mit der L130 am Dienstag (13. Januar) haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 14:35 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus Wermelskirchen in einem Smart auf der K6 aus Önkfeld kommend in Richtung Sondern. Im Kreuzungsbereich mit der L130 kam es zur Kollision mit dem Nissan eines 63-Jährigen. Der 63-jährige Wipperfürther war auf der vorfahrtsberechtigten L130 in Richtung Keilbecker Straße unterwegs. Der 25-Jährige, seine 26-jährige Beifahrerin und der 63-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Smart Kennzeichen angebracht waren, die als gestohlen gemeldet waren. Zudem war der Smart weder zugelassen noch versichert.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 09:09

    POL-GM: Einbruch in Hotel und Lager

    Gummersbach (ots) - Unbekannte brachen zwischen 03:18 Uhr und 04:30 Uhr am Dienstag (13. Januar) in ein Hotel in der Vollmerhauser Straße gegenüber dem Bahnhof ein. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Unbekannten die Haupteingangstür aufhebelten. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Beide Unbekannte waren männlich, ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:22

    POL-GM: Betrug mit vermeintlicher Kryptowährung

    Wiehl (ots) - Eine 64-Jährige aus Wiehl hat in den vergangenen Wochen eine hohe sechsstellige Geldsumme an Betrüger verloren. Anfang November informierte sie sich im Internet hinsichtlich einer Anlagenberatung und stieß dabei auf eine WhatsApp-Gruppe, der sie beitrat. Da ihr die Gruppe seriös erschien, begann sie zunächst, kleinere Geldsummen in Krypto-Währungen zu investieren. Am 6. Januar investierte sie auf ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:19

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

    Gummersbach (ots) - In der Zeit von Freitag (9. Januar) bis Montag warfen Einbrecher die Fensterscheibe der Eingangstür einer Arztpraxis in der Gummersbacher Straße ein. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, das Gebäude zu betreten, flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
