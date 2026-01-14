PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Hotel und Lager

Gummersbach (ots)

Unbekannte brachen zwischen 03:18 Uhr und 04:30 Uhr am Dienstag (13. Januar) in ein Hotel in der Vollmerhauser Straße gegenüber dem Bahnhof ein. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Unbekannten die Haupteingangstür aufhebelten. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Beide Unbekannte waren männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatten schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Einer trug eine schwarze, der andere eine blaue Jacke. In der Kaiserstraße sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13. Januar) in ein Lager eines Cafés eingedrungen und hebelten dazu die Tür auf. Die Einbrecher machten keine Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

