Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher plündern Spielautomaten

Gummersbach (ots)

Kriminelle hebelten zwischen Sonntag (11. Januar), 23 Uhr, und Montag, 17:30 Uhr, die Eingangstür einer Gaststätte in der Wilhelm-Breckow-Allee auf. Im Schankraum öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

