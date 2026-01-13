Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher plündern Spielautomaten
Gummersbach (ots)
Kriminelle hebelten zwischen Sonntag (11. Januar), 23 Uhr, und Montag, 17:30 Uhr, die Eingangstür einer Gaststätte in der Wilhelm-Breckow-Allee auf. Im Schankraum öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
