PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Flüchtiger Autofahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt

Reichshof (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11. Januar) beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:45 Uhr, einen 26-jährigen Autofahrer auf der L324 zu kontrollieren. Als der 26-jährige Reichshofer die Anhaltesignale bemerkte, beschleunigte er und flüchtete in Richtung Sinspert. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Flucht auf den kurvigen Landstraßen über die Wehnrather Straße fort und schnitt dabei mehrere Kurven. Erst, als ein entgegenkommendes Auto erkennbar war, bremste der 26-Jährige und kam in Höhe der Bushaltestelle "Sinsperter Siedlung" zum Stillstand. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Der 26-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Sein Auto wurde sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 09:20

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Fahrschule

    Hückeswagen (ots) - Unbekannte versuchten zwischen 19 Uhr am Donnerstag (8. Januar) und 13 Uhr am Freitag in eine Fahrschule in der Alten Ladenstraße einzubrechen, scheiterten jedoch an der Tür. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:10

    POL-GM: Mehrere Autos in Engelskirchen und Gummersbach durchwühlt

    Gummersbach; Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (8./9. Januar) haben Unbekannte mehrere Autos in Engelskirchen-Wahlscheid, Gummersbach-Niedergelpe und Gummersbach-Hülsenbusch durchwühlt. In Wahlscheid durchwühlten die Unbekannten Autos in der Wahlscheider Straße in der Nähe der Straße "Gosser Weg". Auch im Gosser Weg waren zwei Autos ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:10

    POL-GM: 89-Jähriger von Trickdieb bestohlen

    Waldbröl (ots) - Ein 89-Jähriger aus Waldbröl war am Freitag (9. Januar) gegen 13 Uhr in einer Bank in der Kaiserstraße, um Geld abzuholen. Als er wieder an seinem Auto war, fragte ihn ein Unbekannter nach Wechselgeld. Der hilfsbereite Senior holte sein Portemonnaie hervor, und gab dem Unbekannten das Wechselgeld. Als der 89-Jährige wenig später in einer Drogerie bezahlen wollte, stellte er fest, dass das zuvor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren