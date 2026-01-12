Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Flüchtiger Autofahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt

Reichshof (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11. Januar) beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:45 Uhr, einen 26-jährigen Autofahrer auf der L324 zu kontrollieren. Als der 26-jährige Reichshofer die Anhaltesignale bemerkte, beschleunigte er und flüchtete in Richtung Sinspert. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Flucht auf den kurvigen Landstraßen über die Wehnrather Straße fort und schnitt dabei mehrere Kurven. Erst, als ein entgegenkommendes Auto erkennbar war, bremste der 26-Jährige und kam in Höhe der Bushaltestelle "Sinsperter Siedlung" zum Stillstand. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Der 26-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Sein Auto wurde sichergestellt.

