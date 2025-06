Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Motorräder liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Zeugen gesucht

Stade (ots)

Zwei übermäßig beschleunigende Motorräder kamen einer Funkstreife der Polizei Stade am Donnerstag gegen 21:40 Uhr auf der B73 in Höhe des Lerchenwegs entgegen. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle, dazu wendeten sie ihren Streifenwagen und folgten den Motorrädern in Richtung Cuxhaven.

Dies blieb von den Motorradfahrern offenbar nicht unbemerkt, denn diese erhöhten ihre Geschwindigkeit und überholten den vor sich fahrenden Verkehr. An der Ampelkreuzung B73 / Am Steinkamp überfuhren beide Maschinen die rote Ampel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Streifenwagen schaltete Blaulicht und Signalhorn ein und folgte den Motorrädern. Die Beamten wurden Zeugen, wie die Zweiradfahrer wiederholt im Überholverbot und an Engstellen rücksichtslos überholten. Autofahrer mussten ausweichen, um Unfälle zu vermeiden. Die Krafträder waren mit einer Geschwindigkeit jenseits von 180 km/h unterwegs.

Nachdem die Funkstreife nicht ohne erhebliches Risiko für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und sich selbst zu den Maschinen aufschließen konnte, entschieden sich die Beamten zum Abbruch der Verfolgung.

Beide flüchtigen Maschinen waren sportlicher Bauart und dunkel bis schwarz lackiert. Die mutmaßlich männlichen Fahrer trugen schwarze Motorradkombis und schwarze Helme mit dunklen Visieren.

Die Polizei Stade sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer durch eines oder beide Motorräder genötigt oder gefährdet wurde oder sonst Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter 04141/1020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell