Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Beim Einparken Fußgängerin angefahren
Wipperfürth (ots)
Am Montag (12. Januar) wollte ein 45-jähriger Lindlarer mit seinem VW Golf gegen 15:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Radiumstraße rückwärts einparken. Dabei touchierte er eine 26-jährige Wipperfürtherin, die auf dem Parkplatz zu Fuß unterwegs war. Die Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell