POL-GM: Beim Einparken Fußgängerin angefahren

Reichshof (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11. Januar) beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:45 Uhr, einen 26-jährigen Autofahrer auf der L324 zu kontrollieren. Als der 26-jährige Reichshofer die Anhaltesignale bemerkte, beschleunigte er und flüchtete in Richtung Sinspert. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Flucht auf den kurvigen Landstraßen über die Wehnrather Straße ...

