POL-GM: Versuchter Einbruch in Hückeswagen

Wipperfürth (ots) - Am Montag (12. Januar) wollte ein 45-jähriger Lindlarer mit seinem VW Golf gegen 15:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Radiumstraße rückwärts einparken. Dabei touchierte er eine 26-jährige Wipperfürtherin, die auf dem Parkplatz zu Fuß unterwegs war. Die Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

mehr