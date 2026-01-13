Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Hückeswagen
Hückeswagen (ots)
In der Zeit von Freitag (9. Januar) bis Montag versuchten Einbrecher, die Bürotür einer Versicherungsfiliale im Schmittweg aufzuhebeln. Nachdem es den Kriminellen nicht gelungen war, die Tür zu öffnen, flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
