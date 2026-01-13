Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Arztpraxis
Gummersbach (ots)
In der Zeit von Freitag (9. Januar) bis Montag warfen Einbrecher die Fensterscheibe der Eingangstür einer Arztpraxis in der Gummersbacher Straße ein. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, das Gebäude zu betreten, flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
